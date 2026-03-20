Domenica si terrà a Pontida il funerale di Umberto Bossi, che tornerà nel luogo simbolico della sua carriera politica. L'evento rappresenta l'ultimo saluto tra il leader e le valli bergamasche, territori che hanno segnato gli inizi del suo percorso elettorale all'inizio degli anni Novanta. La cerimonia riunirà membri del suo partito e sostenitori, in un momento di saluto alla figura politica.

AGI - L' ultimo viaggio tra il 'suo' popolo, a Pontida. Domenica Umberto Bossi torna per l'ultima volta nelle valli bergamasche, da dove, all'inizio degli anni Novanta, spiro' quel 'Vento dal Nord' che lo portò al boom elettorale. La famiglia ha voluto che il suo funerale si celebrasse tra i militanti, nell'abbazia di San Giacomo, dove, nel 1167, da tradizione, si tenne il primo giuramento, l'atto di fondazione, della Lega formata dai Comuni lombardi contro il nemico Federico Barbarossa. Il 'sacro suolo'. Un monastero che dista poche centinaia di metri dal 'sacro suolo' dove la Lega, dal 1990, ha celebrato ogni anno (tranne nel 2004, dopo la sua malattia) il raduno identitario, e che il fondatore della Lega Nord amava visitare prima di ogni ritrovo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Per Bossi 'funerale di popolo' domenica a Pontida

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