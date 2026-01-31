Napoli Fiorentina streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi alle 18 al Diego Armando Maradona, Napoli e Fiorentina scendono in campo per la 23esima giornata di Serie A. La partita si gioca in un clima di attesa, con tifosi pronti a sostenere le proprie squadre. La sfida promette emozioni e un confronto aperto tra le due formazioni.

Napoli Fiorentina streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. NAPOLI FIORENTINA STREAMING TV – Oggi, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 18 Napoli e Fiorentina scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Fiorentina in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Napoli e Fiorentina sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ecco le informazioni su come seguire in diretta Fiorentina-Milan, valida per la 20ª giornata di Serie A.

Napoli-Inter, il commento a caldo dello studio Sky Sport | Serie A

