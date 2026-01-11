Ecco le informazioni su come seguire in diretta Fiorentina-Milan, valida per la 20ª giornata di Serie A. La partita si disputa oggi, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 15 allo stadio Franchi di Firenze. Di seguito, le opzioni di streaming e diretta TV per assistere all'incontro, insieme alle probabili formazioni.

Fiorentina Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. FIORENTINA MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 15 Fiorentina e Milan scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Fiorentina Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Fiorentina e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fiorentina Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

