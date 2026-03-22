Fiorentina-Inter | orario formazioni e dove seguire la sfida di Serie A

Oggi, 22 marzo, la Serie A propone la partita tra Fiorentina e Inter, valida per la 30ª giornata. La squadra ospite, in trasferta a Firenze, cerca di mantenere la posizione in classifica, mentre la Fiorentina si prepara ad affrontare il match in casa. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima dell'inizio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Inter in trasferta a Firenze per la 30ª giornata. Oggi, 22 marzo, torna protagonista la Serie A con la capolista Inter impegnata in una trasferta tutt’altro che semplice contro la Fiorentina. La gara, valida per la 30ª giornata di campionato, mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi. Da una parte i nerazzurri, chiamati a difendere il primo posto in classifica, dall’altra i viola, determinati a mettere distanza dalla zona retrocessione il prima possibile. La posta in palio è alta per entrambe: la Fiorentina cerca punti fondamentali per la salvezza, mentre l’Inter non può permettersi passi falsi per evitare il riavvicinamento di Milan e Napoli, attualmente a -5 e -6 punti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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