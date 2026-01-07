Il match tra Napoli e Hellas Verona si svolgerà mercoledì 7 gennaio, nel contesto della 19ª giornata di Serie A. Di seguito, tutte le informazioni su orario, probabili formazioni e le modalità per seguire la sfida. Restate aggiornati per dettagli su questa importante partita del campionato italiano di calcio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quando si gioca e contesto della partita. La sfida di Serie A tra Napoli e Hellas Verona è in programma oggi, mercoledì 7 gennaio, nel turno numero 19 del campionato italiano di calcio. La partita avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio d’inizio fissato nel tardo pomeriggio. Probabili formazioni e assetti tattici. Le due squadre scenderanno in campo con formazioni che riflettono le scelte più plausibili dei rispettivi allenatori. Per il Napoli è atteso l’uso del modulo con tre difensori e quattro centrocampisti, con giocatori come Milinkovic-Savic tra i pali e una linea offensiva guidata da Noa Lang e Rasmus Højlund. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove seguire il match di serie A

Leggi anche: Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove seguire la gara

Leggi anche: Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Verona: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A Enilive 2025/26 | #NapoliVerona: info biglietti Settore Ospiti.

Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Gli azzurri oggi, mercoledì 7 gennaio, ospitano l'Hellas Verona - msn.com