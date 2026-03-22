Fiorentina-Inter oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca Fiorentina-Inter, match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'Inter, prima in classifica, affronta in trasferta la Fiorentina, che cerca punti per uscire dalla zona retrocessione. La partita si svolge a Firenze e sarà visibile in diretta televisiva e in streaming. Le formazioni probabili sono state rese note, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Torna in campo oggi 22 marzo, per la 30esima giornata di serie A, l’Inter capolista. I nerazzurri sono impegnati nell’insidiosa trasferta di Firenze, contro una Fiorentina che punta a mettersi al sicuro al più presto allontanandosi dalla zona retrocessione. I Viola cercheranno i tre punti, ma anche gli uomini di Chivu non possono permettersi passi falsi se non vogliono rimettere in corsa per lo scudetto il Milan e il Napoli, che inseguono rispettivamente a 5 e 6 punti di distanza. Chivu: “Pensare solo a noi stessi, campionato ancora lungo”. “Noi abbiamo sempre pensato che in palio ci sono 27 punti. In un’era a tre punti tutto è possibile. Noi pensiamo a essere competitivi, a fare bene come fatto finora”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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