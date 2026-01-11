Oggi, domenica 11 gennaio, si disputa la partita tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata di Serie A. La sfida si svolge al Franchi e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Di seguito, trovate informazioni su orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina in trasferta, al Franchi, nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, seconda in classifica, arriva dal pareggio agguantato nel finale contro il Genoa, mentre la Fiorentina è reduce dal pari dell’Olimpico contro la Lazio. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, oggi Fiorentina-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Serie A, oggi Parma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Serie A, oggi Inter-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fiorentina Milan, Allegri: 'Nkunku è recuperato, Modric in panchina'. Video; Fiorentina-Milan: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Fiorentina-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - La partita delle 15 della domenica della 19a giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan si potrà vedere in streaming solo ed esclusivamente su DAZN. fanpage.it