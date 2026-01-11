Serie A oggi Fiorentina-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi, domenica 11 gennaio, si disputa la partita tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata di Serie A. La sfida si svolge al Franchi e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Di seguito, trovate informazioni su orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.
(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina in trasferta, al Franchi, nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, seconda in classifica, arriva dal pareggio agguantato nel finale contro il Genoa, mentre la Fiorentina è reduce dal pari dell'Olimpico contro la Lazio.
Fiorentina-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - La partita delle 15 della domenica della 19a giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan si potrà vedere in streaming solo ed esclusivamente su DAZN. fanpage.it
Serie A, prosegue la 20esima giornata. Il programma di oggi x.com
