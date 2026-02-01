Cremonese Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali c’è Frattesi dal primo minuto

Questa sera alle 18. allo Zini di Cremona si gioca il match tra Cremonese e Inter, valido per il 23° turno di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: tra i nerazzurri, Frattesi partirà titolare dal primo minuto. I tifosi sono in fermento, pronti a seguire la partita in diretta con noi.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Giovanni Zini per Cremonese Inter, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A 202526. Grigiorossi reduci dal KO per 1 a 0 contro il Sassuolo, e attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti. Nerazzurri reduci dalla vittoria per 6 a 2 sul Pisa e primi in classifica a 52 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Fischio d'inizio alle ore 18.00. Migliore in campo a fine primo tempo:.

