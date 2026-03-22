Fiorentina Inter LIVE 1-1 | Akanji vicinissimo al gol del vantaggio!
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 all’Artemio Franchi per Fiorentina Inter, match della 30^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina Inter, match valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 202526. I Viola, reduci dal successo per 1 a 4 sulla Cremonese e al 16° posto in classifica con 28 punti, ospitano i nerazzurri di Chivu, la squadra capolista a 68 punti, reduce dal pareggio per 1 a 1 con l’Atalanta. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 92? – Akanji vicinissimo al gol del vantaggio! 77? –... 🔗 Leggi su Internews24.com
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LIVE - Fiorentina-Inter 1-1, 86': ultimi minuti di gioco per Luis Henrique, che prende il posto di DumfriesFIORENTINA-INTER 1-1 (1' Esposito (I), 77' Ndour (F)) LIVE MATCH 86' - Dentro anche Luis Henrique, che rileva Dumfries. 85' - Finisce la partita di Kean, che lascia il campo ... fcinternews.it
Fiorentina-Inter 1-1, Ndour pareggia /DirettaFirenze, 22 marzo 2026 – Sfida affascinante, il Fiorentina-Inter di stasera, con le squadre che scendono in campo per obiettivi ovviamente diversi. I viola cercano punti per la salvezza, i nerazzurri ... lanazione.it
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Serie A, Fiorentina-Inter 0-1 dopo 45’: in palio punti decisivi per entrambe le squadre Roma-Lecce 1-0: aggancio alla Juventus per Gasperini Atalanta-Verona 1-0 e Bologna-Lazio 0-2. Il Como supera il Pisa 5-0. Ieri Juventus-Sassuolo 1-1. Milan-Torino 3-2: ro facebook