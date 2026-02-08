Juve Lazio 0-0 LIVE | Koopmeiners vicinissimo al gol del vantaggio!

La partita tra Juventus e Lazio si è conclusa senza reti, con poche emozioni e molte occasioni sprecate. Koopmeiners ha avuto un'opportunità importante per segnare, ma la sua conclusione è stata respinta dalla difesa. La Juventus ha provato a spingere, ma senza riuscire a trovare il varco giusto, mentre i biancocelesti hanno cercato di colpire in contropiede. Alla fine, il risultato è rimasto sullo 0-0, lasciando entrambe le squadre con un punto a testa.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l'eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 0-0: sintesi e moviola. 34? TIRO BASIC – Si affaccia in avanti la Lazio con la conclusione che termina troppo alta di Basic. 33? COLPO DI TESTA BREMER! – Dagli sviluppi di una punizione battuta da Koopmeieners, ci prova di testa ancora Bremer: palla alta.

