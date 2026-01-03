Segui con noi la diretta di Juve-Lecce, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. In questa partita, Locatelli è stato vicino al gol del vantaggio, ma la sua conclusione è uscita di poco. Offriamo una panoramica completa con sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dell'incontro, per seguire ogni dettaglio di questa sfida senza enfasi o sensazionalismi.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 0-0: sintesi e moviola. 19? LECCE IN DIFFICOLTA’ – I bianconeri, grazie al veloce scambio Yildiz-McKennie, dialogano bene al limite dell’area del Lecce: poi Kenan prova il tiro che però è strozzato e termina fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lecce 0-0 LIVE: Locatelli vicinissimo al gol del vantaggio, palla fuori di un soffio!

