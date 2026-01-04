Inter-Bologna domenica 04 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici I nerazzurri vogliono rispondere a Milan e Napoli

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45, Inter e Bologna si sfideranno in un incontro valido per la giornata di campionato. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici di questa partita, che vede i nerazzurri impegnati a rispondere alle recenti prestazioni di Milan e Napoli. La sfida rappresenta un’occasione importante per l’Inter di consolidare la posizione in classifica contro una squadra che, negli ultimi anni, ha spesso complicato i piani del Biscione.

La capolista Inter si trova ad affrontare nel prossimo turno il Bologna, squadra tabù negli ultimi anni per il Biscione. La sfida va in scena domenica sera a San Siro e chiude il sipario sulla 18esima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si trovano di fronte a qualche giorno di distanza dal.

