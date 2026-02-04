Questa mattina, due giovani dell'Inter sono saliti in campo contro il Torino. Cocchi, 19 anni, ha giocato la sua prima partita dal primo minuto con i grandi, mentre Kamate, francese, ha fatto il suo debutto assoluto in Serie A. Entrambi sono titolari con l'Under 23 di Vecchi e questa volta sono stati schierati con la prima squadra, sotto gli occhi di Chivu. È stata una giornata importante per loro, che si sono fatti trovare pronti in una partita di grande livello.

Il destino li ha riuniti a distanza di qualche anno. Cristian Chivu ha pescato due jolly dal suo passato: Matteo Cocchi e Issiaka Kamate saranno titolari in Coppa Italia contro il Torino, nello stadio in cui giocano con l'Under 23. Conosciamoli meglio. Cocchi è un terzino sinistro di spinta, 19 anni, 17 partite in stagione. Chivu è stato il primo a dargli fiducia e a farlo giocare in Primavera sotto età. Durante l'annata 2023-24 l'ha guidato per 34 partite. Cocchi è alla terza presenza in prima squadra. L'anno scorso Inzaghi l'ha fatto debuttare tra i grandi contro il Feyenoord, in Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi sono Cocchi e Kamate, i giovani dell'Inter lanciati da Chivu contro il Torino

Approfondimenti su Inter Under23

Questa sera, l’Inter affronta i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino.

Ultime notizie su Inter Under23

Chi sono Cocchi e Kamate, i giovani dell'Inter lanciati da Chivu contro il TorinoPrima partita dal 1' coi grandi per l'azzurrino 19enne, debutto assoluto per il francese. Entrambi sono titolari con l'Under 23 di Vecchi in Serie A ... gazzetta.it

Inter-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Cocchi dal 1', la scelta su Thuram. Sorpresa di BaroniSono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia (chi passa in semifinale poi sfiderà. tuttomercatoweb.com

