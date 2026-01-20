Cristian Chivu ha scelto sei giovani del settore giovanile dell’Inter per la partita di Champions League contro l’Arsenal. La selezione mette in evidenza l’importanza del vivaio nel progetto del club, offrendo opportunità ai giovani talenti di confrontarsi a livello internazionale. La presenza di questi giocatori potrebbe rappresentare un elemento chiave nella strategia dell’Inter per affrontare una sfida di grande rilievo in ambito europeo.

di Lorenzo Vezzaro Inter Arsenal, la sfida di Champions League vede Cristian Chivu protagonista nel selezionare i talenti del vivaio da aggregare alla prima squadra. Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Arsenal, big match della settima giornata di Champions League in programma questa sera a San Siro alle ore 21:00. Per l’occasione, Cristian Chivu, ex difensore rumeno e attuale tecnico della formazione nerazzurra, ha scelto di aggregare al gruppo anche alcuni ragazzi delle giovanili. La lista dei giovani scelti per la sfida con i Gunners. Come si può vedere nella lista pubblicata dalla UEFA, sono presenti Alessandro Calligaris (2005), estremo difensore affidabile, e Alain Taho (2007), giovane promessa tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Arsenal, Chivu lancia i giovani: 6 prodotti del vivaio nella lista per il big match di San Siro

