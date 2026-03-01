South Market a Salerno | una domenica tra stand sapori e curiosità

Questa mattina alla Stazione Marittima di Salerno si è svolta la giornata dedicata al South Market, un evento che ha visto la presenza di numerosi stand con prodotti e specialità locali. Numerosi visitatori hanno partecipato, scoprendo le diverse offerte dell’evento e incontrando espositori e produttori. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera vivace, con molte persone che si sono alternate tra le bancarelle e le aree di degustazione.

L’evento ha richiamato cittadini e visitatori curiosi di esplorare gli stand, provare nuovi sapori e scoprire prodotti artigianali Una domenica all’insegna di scoperte, incontri e curiosità quella vissuta questa mattina alla Stazione Marittima di Salerno con il South Market. L’evento ha - come mostrano le foto di Antonio Capuano - richiamato cittadini e visitatori curiosi di esplorare gli stand, provare nuovi sapori e scoprire prodotti artigianali. Il South Market non è solo un mercato: è un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra passeggiate, degustazioni e momenti di socialità. L’appuntamento continua fino alle 22, offrendo un’intera giornata di attività pensate per grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

