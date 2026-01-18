il festival dei dialetti cinque spettacoli e chi vince va in finale

Tradizione, identità locale, ma anche tanto divertimento: questi gli ingredienti della sesta edizione del " Festival dialetti marchigiani a confronto 2026 ", presentato nei giorni scorsi alla stampa nella sede municipale di Vallefoglia. Cinque gli appuntamenti in cartellone che si alterneranno sul palcoscenico del teatro Branca a Sant’Angelo in Lizzola che avranno come protagonista assoluto il dialetto locale e le storie popolari che caratterizzano il territorio. Un’iniziativa che sarà anche una gara a livello provinciale: la commedia che verrà giudicata vincitrice dal pubblico e dalla giuria accederà alla finale regionale del festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

