Massa | 15 marzo la processione con la reliquia apre
Il 15 marzo 2026, a Massa, si terrà la processione con la reliquia che segnerà l’inizio dell’Anno Giubilare Francescano, un evento che durerà fino al 4 ottobre. La cerimonia coinvolgerà cittadini e devoti, con l’obiettivo di celebrare questa ricorrenza religiosa. La processione rappresenta il momento centrale di una serie di iniziative che si svolgeranno nel corso dei mesi successivi.
Il 15 marzo 2026, la città di Massa si prepara a celebrare l'apertura dell'Anno Giubilare Francescano, un evento che durerà fino al 4 ottobre dello stesso anno. La Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli ha ottenuto dal Vaticano il permesso di concedere l'indulgenza ai fedeli che visiteranno la Cattedrale, rendendo questo periodo uno spazio speciale di grazia legato all'800° anniversario della morte di san Francesco d'Assisi. La giornata inizia con una processione solenne che parte dalla chiesa dei . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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