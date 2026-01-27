Criminale di guerra Il cartello della vergogna contro Carrai nella Giornata della Memoria

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione e rispetto. Tuttavia, recenti attacchi contro Marco Carrai hanno suscitato discussioni, evidenziando come le dinamiche politiche possano spesso oscurare il valore di questa ricorrenza. È importante mantenere un approccio sobrio e informativo, distinguendo tra commemorazione e polemica politica per preservare il senso profondo della giornata.

Marco Carrai è finito ancora una volta nel mirino della sinistra radicale e nella Giornata della Memoria l'attacco alla sua figura appare ancora più indegno. Console Onorario di Israele per le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, nonché imprenditore e presidente Toscana Aeroporti, fino a poche settimane fa è stato alla guida della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze ma all'inizio del 2026 il suo mandato non è stato rinnovato a seguito di forti pressioni politiche e proteste legate al suo ruolo diplomatico. In queste ore a Sesto Fiorentino è comparso un cartello " wanted " firmato dal (nuovo) Pci, sigla della sinistra radicale che opera quasi in sinergia con il partito dei Carc, che da oltre un anno tiene aggiornata una lista di proscrizione dei cosiddetti "agenti sionisti", che comprende ovviamente anche lo stesso Carrai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Criminale di guerra". Il cartello della vergogna contro Carrai nella Giornata della Memoria Approfondimenti su Giornata Memoria Mons Giovanni Ferro, un giusto della società civile per un ricordo speciale nella Giornata della Memoria Mons Giovanni Ferro, figura significativa della società civile, sarà ricordato in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2026. Giornata della Memoria: "Ora più che mai no alla guerra" In occasione della Giornata della Memoria, le cento torri si preparano a promuovere iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione sulle conseguenze della guerra. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giornata Memoria Argomenti discussi: Omicidi volontari e violenza di genere; Storia, indagine e memoria: l’Ia serve a studiare la Shoah?; Abu Dhabi, iniziato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, proseguiranno per due giorni. Ma le condizioni poste dal criminale di guerra russo Putin sui territori, non lasciano ben sperare sapendo che per la costituzione ucraina non sono cedibili. – CronacaOnline; Cinema, il russo Serebrennikov: racconto la guerra che disumanizza. Weber: Putin un criminale di guerra, non può essere premiatoBRUXELLES - 'Il cosiddetto piano di pace era di fatto la conferma del piano di Putin. Per noi del Ppe e' inaccettabile: un criminale di guerra non puo' essere premiato. Non possiamo cedere i territori ... ansa.it Il presidente di El Salvador, 'nella guerra alle gang nessun civile ucciso'Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha assicurato che nella guerra contro le bande criminali, avviata con il regime di eccezione in vigore dal marzo 2022, non è morto alcun civile. (ANSA) ... ansa.it #Meloni e #Salvini sorridenti con il criminale di guerra #Netanyahu - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.