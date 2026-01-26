Mons Giovanni Ferro un giusto della società civile per un ricordo speciale nella Giornata della Memoria

Mons Giovanni Ferro, figura significativa della società civile, sarà ricordato in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2026. Questa ricorrenza, istituita dall’ONU per onorare le vittime della Shoah e delle persecuzioni naziste, rappresenta un momento importante di riflessione. A Reggio Calabria, si prevedono iniziative scolastiche che possano sensibilizzare le nuove generazioni su questi eventi, mantenendo vivo il ricordo e promuovendo valori di memoria e rispetto.

È una proposta, scrive il giornalista Filippo Praticò, che nasce interpretando le istanze della base dei cattolici che hanno conosciuto monsignor Giovanni Ferro. Di recente padre Ferro è stato annoverato tra i "giusti della società civile 2026" assieme a Martin Luther King, Piero Calamandrei, e altre figure di eroi civili. Monsignor Ferro è venerabile Servo di Dio dal luglio 2019, così come dichiarato dal dicastero per le cause dei Santi a conclusione di una prima fase della causa di beatificazione e canonizzazione che oggi sta continuando perché - come spiegato su Avvenire di Calabria dal postulatore reggino l'avvocato Giuseppe Carlo Rotilio – si trova nella

