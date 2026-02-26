Fermo e il dopo Calcinaro Il ‘delfino’ Scarfini vuole l’ok dal centrodestra

È uno scenario politico, e civico, ancora tutto in divenire quello cui si assiste a Fermo, in vista delle elezioni amministrative in cui la città dovrà scegliere il dopo Paolo Calcinaro. Uno scenario in cui l’unico che, con largo anticipo, ha rotto gli indugi ed è comparso sui manifesti è il ‘delfino’ di Calcinaro, Alberto Scarfini (attuale assessore, espressione della lista civica Piazza Pulita), sostenuto dalla coalizione, rigorosamente civica, della maggioranza uscente: Non mi Fermo, Fermo forte, Fermo si muove. O meglio, manca ‘La città che vogliamo’ che, qualche mese fa, è andata in rotta con l’amministrazione, facendo una scelta di campo, piazzandosi al centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comunali Fermo, i civici tengono il punto sui partiti: Malvatani-Petracci, chi la spunta? Scarfini e i suoi non sono intenzionati a cedere sui simboli del centrodestraFERMO - È come il tabellone del Risiko, le armate stanno contando i carri armati che possono schierare per conquistare palazzo dei Priori.

Leggi anche: Dal centrodestra tre segnali di vita, il Pd invece rimane fermo

