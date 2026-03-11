Tre buone ragioni per vedere il film di Laura Samani Al cinema dal 9 Aprile distribuito da Lucky Red In anteprima per le scuole il 31 Marzo in un evento streaming

Un anno di scuola è un film di Laura Samani, una giovane regista triestina. Racconta la storia di Fred, diciottenne svedese esuberante e coraggiosa, che arriva a Trieste per frequentare l’ultimo anno di un Istituto Tecnico. Si ritrova ad essere l’unica ragazza in una classe di soli maschi e a vivere un’esperienza che la segnerà. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

