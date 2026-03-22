A Craigleith, in Canada, il giorno perfetto di Federico Tomasoni prende forma turno dopo turno, fino a trasformarsi nel primo, storico successo nella Coppa del Mondo di skicross. Il bergamasco, reduce dall’argento olimpico conquistato a Livigno, firma una gara impeccabile e soprattutto racconta tutto con parole che restituiscono il senso di una liberazione attesa a lungo: “ E’ pazzesco – ha detto Tomasoni – dopo l’argento alle Olimpiadi ho voluto godermelo, senza stress: qui è andata alla grande; ho fatto un’ottima partenza e mi sono fatto la gara tutta in solitudine “. È proprio in questa dichiarazione che si condensa la chiave del suo trionfo: leggerezza mentale, lucidità e una gestione perfetta di ogni fase. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Tomasoni: “E’ pazzesco, dopo l’argento olimpico ho voluto godermelo…”

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