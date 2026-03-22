Federico Tomasoni ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo! Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nello skicross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il 28enne è riuscito a conquistare un successo memorabile nel massimo circuito internazionale itinerante ed è salito sul gradino più alto del podio a Craighleith (Canada). Prestazione semplicemente maiuscola del bergamasco, che si è presentato a gara-2 con il pettorale numero 11 e ha primeggiato in tutti i turni, a dimostrazione di un nuovo status da atleta di riferimento di questa disciplina dello sci freestyle. Nell’atto conclusivo è stato semplicemente impeccabile: ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Tomasoni completa l’opera! Prima memorabile vittoria in Coppa del Mondo dopo l’argento olimpico

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Skicross, il campione olimpico Simone Deromedis e l’argento Federico Tomasoni tornano subito in garaLe Olimpiadi di Milano Cortina, un vero e proprio sogno per il Bel Paese, sono alle spalle.

La storia incredibile di Federico Tomasoni. Mai sul podio in Coppa del Mondo, poi l’exploit alle OlimpiadiFederico Tomasoni ha conquistato una splendida medaglia d’argento nello skicross alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, battendo lo...

Una selezione di notizie su Federico Tomasoni

Temi più discussi: Federico Tomasoni è ripartito in nome della sfortunata Matilde; Skicross, Deromedis e Galli promossi in Coppa del Mondo. Tomasoni avanza, Howden gestisce a Craigleith; Il Gruppo Alpini Clusone fa il bis al Trofeo Gennaro Sora; Olimpiadi, Federico Tomasoni ha vinto anche per Matilde Lorenzi: il bacio e la medaglia al cielo verso la fidanzata. Le favole esistono – Il video.

Tomasoni, argento con il casco con il sole e la dedica a Matilde Lorenzi: Le favole esistonoFederico Tomasoni conquista l’argento nello skicross con un casco dedicato a Matilde Lorenzi, la fidanzata scomparsa nel 2024, portando sul podio anche il suo ricordo ... rainews.it

Federico Tomasoni: «Riguardo la medaglia e vedo la lezione di Matilde Lorenzi: mi ha insegnato a sognare in grande»L’azzurro ricorda l’argento nello ski cross ai Giochi di Milano Cortina e la fidanzata scomparsa: «Dietro a questa medaglia c’era una storia d’amore, è stato un film capace di emozionare tutti» ... corriere.it

DIMMI QUAL È IL NOME Federico TOMASONI! L’azzurro è il MIGLIORE di tutti nella gara-2 di Coppa del Mondo di ski cross! Dopo una stagione con l’argento olimpico, a Craigleith trova anche il primo podio e la prima vittoria in carriera nel circuito! Br facebook

Pensando a cose belle... Tra le ultime medaglie di queste #OlimpiadiInvernali2026 (i bronzi nella staffetta M short track e pattinaggio M di velocità , oro e argento nello ski cross M ), una carezza speciale per Federico #Tomasoni e la dedica alla sua Mati x.com