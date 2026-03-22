Per il bergamasco Federico Tomasoni prima vittoria in Coppa del Mondo dopo l’argento olimpico

Giornata memorabile per lo sport bergamasco. Dopo Sofia Goggia, anche Federico Tomasoni ha conquistato una vittoria in Coppa del Mondo di skicross, la sua prima dopo l’argento olimpico a Milano Cortina 2026. Il 28enne di Castione, partito con il pettorale 11, ha dominato tutti i turni fino alla Big Final, precedendo i canadesi Kaleb Barnum e Kristofor Maler. Simone Deromedis è stato eliminato agli ottavi di finale, mentre Reece Howden, uscito ai quarti, resta in testa alla classifica generale con ampio margine. Tra le donne, la svedese Sandra Naeslund ha vinto con autorità davanti a Marielle Berger Sabbatel e Fanny Smith, ipotecando così la quinta Sfera di Cristallo della carriera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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