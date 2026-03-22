FC 26 Showdown Ucraina-Svezia | Tsygankov o Lindelöf? Guida all’SBC

Il Fantasista: Viktor Tsygankov (88). Se cerchi qualità offensiva e velocità sulla fascia o sulla trequarti, l’ucraino è una carta dall’ottimo potenziale, specialmente considerando il suo legame con LALIGA. Punti di forza: Velocità ( 92 ) e Passaggio ( 90 ) lo rendono un assist-man letale. È molto duttile grazie ai ruoli secondari (AD, COC, ED).. FC IQ (Ruoli++): Spicca come Attaccante interno (sia AD che ED) e come Mezzala da COC. È perfetto per chi vuole un giocatore che tagli dentro il campo per concludere o rifinire.. Costo: Circa 60k – 70k (2 rose: 85 con TOTW, 86 con TOTW).. Il Comandante: Victor Lindelöf (88). Per chi ha bisogno di ordine e solidità in difesa per la propria squadra di Premier League, lo svedese è un’opzione estremamente affidabile. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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