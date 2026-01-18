Favola della domenica – L’ospedale

Ogni domenica, la Favola della domenica porta alla scoperta di storie semplici e sincere. Questa volta, racconta di Clementina, una bambina che si prepara a visitare un amico in ospedale. Un racconto che invita alla riflessione sulla solidarietà e sulla presenza, anche nelle situazioni più delicate, sottolineando l’importanza dell’amicizia e della vicinanza.

C'era una volta una bambina di nome Clementina che aveva un amico in ospedale. Si stava preparando per andare a trovarlo. "Sei pronta, Clementina? Non voglio fare tardi" diceva la mamma. "Eccomi, eccomi.Sai, sono molto curiosa di vedere com'è fatto un ospedale all'interno". Fermarono la macchina in un parcheggio accanto a un grande edificio di colore bianco. "Dove si trova Roberto?" domandò la bambina. "Sta al terzo piano, stanza 28". Uscirono dall'ascensore e presero un corridoio dov'era scritto 'Reparto Pediatrico'. C'era un viavai di persone, soprattutto personale medico. Nonostante l'acre odore di disinfettante, Clementina rimase impressionata dall'ambiente ovattato dove si muovevano medici e infermieri.

