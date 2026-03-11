Le ricette con la firma falsa di un medico bresciano e i farmaci usati come droga

Una coppia è stata denunciata dalla Polizia di Stato di Brescia per aver falsificato ricette mediche di un medico locale, con l’obiettivo di ottenere farmaci ansiolitici e anticonvulsivanti. Le autorità hanno scoperto che i due avevano utilizzato ricette false firmate dal medico, e si sono inoltre accertate che alcuni di questi farmaci erano stati usati come droga.

Una coppia è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver falsificato ricette mediche al fine di ottenere farmaci ansiolitici e anticonvulsivanti. Gli agenti del Commissariato "Carmine" hanno individuato i due sospetti, una 42enne bresciana residente in provincia e un 34enne tunisino senza.