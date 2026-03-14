Family Concert Così Pinocchio disegna la musica

La Fondazione Perugia Musica Classica ha annunciato il ritorno dei Family Concert, eventi pensati per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie. Il titolo di questa edizione è “Pinocchio disegna la musica”. Gli spettacoli sono rivolti a un pubblico giovane e si svolgono in diverse location della città, offrendo un’opportunità di ascolto e partecipazione per tutti.

Tornano i Family Concert promossi dalla Fondazione Perugia Musica Classica, destinati a bambini, ragazzi e famiglie. Oggi alle 18 alla Sala dei Notari va in scena il secondo dei due appuntamenti di quest’anno con un viaggio tra le note e le arti figurative: ecco “ Pinocchio disegna la musica “, un racconto per immagini e suoni. Protagonista il Quartetto d’Ance e Percussioni dell’Orchestra da Camera di Perugia formato da Simone Frondini all’oboe, Matilde Siculi all’oboe, Debora Contini al clarinetto, Luca Franceschelli al fagotto e con Leonardo Ramadori alle percussioni e con il live drawing di Marco Leombruni, illustratore del BecomingX Aps Sound+Art Collective. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Family Concert. Così “Pinocchio disegna la musica“ Articoli correlati La Form con un "family concert"Chi non ricorda il maldestro Topolino nei panni di un apprendista stregone a cui sfugge il controllo della bacchetta magica sottratta all’ignaro... Scriabin concert, la musica di SorienteGROSSETO Il recital di Massimiliano Soriente arriva allo Scriabin Concert series, oggi alle Clarisse il nuovo appuntamento della rassegna musicale...