Famiglia nel bosco sindaco di Palmoli | Trovata la maestra andrà in casa famiglia Poi forse l'ingresso a scuola

Il sindaco di Palmoli ha annunciato di aver individuato l’insegnante che seguirà i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti. Dopo aver trovato una sistemazione temporanea in una casa famiglia, si valuta ora il loro ingresso a scuola. La notizia rappresenta un passo importante per garantire un sostegno educativo ai minori e favorire il loro inserimento nel contesto scolastico.
È stata individuata l'insegnante che seguirà i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti e attualmente in casa famiglia. La docente incontrerà i bambini nella struttura per minori di Vasto. Il sindaco di Palmoli a Fanpage.it: "Lavoro in casa famiglia, non sappiamo se sarà valutato l'ingresso a scuola". 🔗 Leggi su Fanpage.it
