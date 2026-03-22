Facification | la cura del corpo diventa sempre più simile a quella del viso

La facification della body care è una tendenza recente nel mondo della bellezza, che trasforma le pratiche di cura del corpo rendendole simili a quelle del viso. Questa evoluzione della beauty routine coinvolge prodotti e trattamenti pensati per migliorare l’aspetto della pelle su tutto il corpo, seguendo i medesimi principi di pulizia, idratazione e trattamento specifico. La tendenza si sta diffondendo tra chi cerca una cura più uniforme e attenta della propria pelle.

La chiamano facification della body care ed è una delle ultime evoluzioni della beauty routine contemporanea. Se fino a qualche anno fa, infatti, la cura del corpo si limitava a gesti essenziali e formulazioni basiche – come creme idratanti o anticellulite -, oggi questa prende in prestito linguaggi, rituali e attivi tipici della skincare viso. Il risultato? Una routine più sofisticata, mirata e, soprattutto, consapevole. Complice l’attenzione crescente verso la longevità della pelle e la skin quality, il corpo non è più considerato una “zona secondaria”. Anzi, diventa protagonista di trattamenti ad alte prestazioni, capaci di rispondere a esigenze specifiche: luminosità, levigatezza, tono, uniformità. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Facification: la cura del corpo diventa sempre più simile a quella del viso Articoli correlati Leggi anche: Profumi, maschere viso e make up ma anche prodotti per la cura del corpo e skincare maschile. Ecco gli acquisti degli italiani nel 2025 Couperose: quando la pelle del viso diventa più sensibileRoma, 9 marzo 2026 – Nel mondo della skincare si parla sempre più spesso di pelle sensibile e di problematiche legate alla microcircolazione.