Couperose | quando la pelle del viso diventa più sensibile

Oggi si parla di couperose, una condizione che rende la pelle del viso più sensibile e soggetta a rossori persistenti. La discussione si concentra sulle caratteristiche di questa problematica e sull’impatto sulla pelle, con particolare attenzione alle zone più interessate. La sensibilità aumenta e la microcircolazione può risultare compromessa, influenzando l’aspetto generale del viso.

Roma, 9 marzo 2026 – Nel mondo della skincare si parla sempre più spesso di pelle sensibile e di problematiche legate alla microcircolazione. Tra queste, una delle più diffuse è la couperose, una condizione estetica della pelle che si manifesta con arrossamenti persistenti soprattutto nella zona del viso. Che cos’è la couperose La couperose è caratterizzata dalla dilatazione dei piccoli capillari sanguigni situati sotto la superficie della pelle. Questo provoca la comparsa di rossori visibili, soprattutto su: guance. naso. zigomi. a volte mento e fronte. La pelle appare arrossata e può presentare sottili venature rosse o violacee. Spesso è anche più sensibile e reattiva agli agenti esterni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Il siero viso a base di propoli per la pelle secca e sensibile, il COSRX Propolis Light AmpouleLa sua formula è essenziale e mirata: l’INCI conta solo 11 ingredienti, tutti green, ed è studiata per ridurre al minimo gli elementi superflui...

Leggi anche: Bye bye pelle lucida del viso. Il roller viso opacizzante più venduto è il segreto da portare sempre con te

Acne o rosacea Riconoscile subito e cura la pelle senza peggiorarla