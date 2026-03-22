Facebook ha avviato una campagna per incentivare i giovani a tornare sulla piattaforma, offrendo ricompense a chi contribuisce a questa strategia. La decisione arriva in risposta alla diminuzione di utenti tra i più giovani, che preferiscono altri social network. Il colosso di Menlo Park ha annunciato di voler coinvolgere utenti e creator per riaccendere l’interesse verso il social.

Mark Zuckerberg ha deciso di agire per riportare i giovani su Facebook, il social che per molti è ormai il “luogo dei genitori”. Con la concorrenza dei video brevi e delle piattaforme emergenti che catturano l’attenzione delle nuove generazioni, Meta ha lanciato un piano concreto: pagare i creator per portare contenuti freschi e di tendenza sulla piattaforma. L’obiettivo è chiaro: trasformare la bacheca di Facebook da archivio polveroso a spazio digitale vivo, in grado di attrarre nuovamente pubblico giovane. Il progetto, chiamato Creator Fast Track, promette pagamenti mensili fino a 3.000 dollari per chi contribuisce con reel originali, sfruttando l’influenza già consolidata su TikTok, Instagram o YouTube. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Facebook tenta la mossa shock: paga chi fa tornare i giovani sulla piattaforma (il web è in fiamme)

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