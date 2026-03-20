Mark Zuckerberg ha annunciato un'iniziativa che prevede offerte fino a 3.000 dollari per incentivare i giovani a tornare sull piattaforma Facebook. La strategia mira a riaccendere l'interesse di un pubblico che ormai utilizza il social più per abitudine che per passione, trovandosi di fronte a una timeline ripetitiva e a discussioni spesso fuori controllo. La proposta si rivolge a chi ha abbandonato il sito da tempo.

C’è stato un tempo, lontano ma non troppo, in cui Facebook era il posto dove tutto accadeva. Oggi è diventato il salotto digitale dove si entra più per abitudine che per entusiasmo: un museo interattivo dei ricordi, con qualche discussione fuori controllo e una timeline che sa di déjà-vu. Nel frattempo, mentre altrove scorrono video veloci e pubblici sempre più giovani, Facebook osserva da bordo campo. E a quel punto la risposta è arrivata, concreta e poco filosofica: Mark Zuckerberg ha deciso di mettere mano al portafogli. Meta Platforms pagherà fino a 3.000 dollari al mese i creator per pubblicare contenuti sulla piattaforma e provare a rimetterla in moto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mark Zuckerberg offre fino a 3mila dollari per attirare di nuovo i giovani sulla piattaforma Facebook

Articoli correlati

Mark Zuckerberg punta sull’AI e valuta nuovi tagli: a rischio fino al 20% dei dipendenti Meta, ma l’azienda smentisceMeta starebbe valutando un piano di ristrutturazione aziendale che potrebbe portare al licenziamento di fino al 20% della forza lavoro, se non oltre.

Cosa ci faceva Mark Zuckerberg seduto in prima fila alla sfilata di PradaIn qualsiasi settimana della moda, è normale aspettarsi ospiti molto chiacchierati in prima fila alle sfilate.

Altri aggiornamenti su Mark Zuckerberg

Temi più discussi: Meta, accordo da 27 mld con Nebius sull'Ai: a rischio 20% dipendenti; L'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana arriva fino a Mark Zuckerberg; Il metaverso come futuro di Internet? La visione di Mark Zuckerberg e le ragioni del suo ridimensionamento; Meta, accordo da 27 miliardi di dollari con l'olandese Nebius sull’AI cloud.

Meta chiude il metaverso, il fallimento di Zuckerberg costato 80 miliardi di dollariL'unico che ci credeva cosi tanto era Zuckerberg che ha pure cambiato nome alla sua società fondata nel 2004; da Facebook a Meta perché secondo lui il metaverso era il futuro. Dal 2020 bruciati 80 m ... key4biz.it

Alla fine il Metaverso è imploso: cosa resta della nuova dimensione di ZuckerbergL’azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato lo stop all’accesso a Horizon Worlds dai visori VR. Da metà giugno, il social di realtà virtuale sarà disponibile per le app mobile. La decisione segna un ... fanpage.it

Dopo decine di miliardi di dollari buttati, Mark Zuckerberg sta disinvestendo da un progetto che non si è mai affermato - facebook.com facebook

Dopo decine di miliardi di dollari buttati, Mark Zuckerberg sta disinvestendo da un progetto che non si è mai affermato x.com