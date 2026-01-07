Vanchiglia i comitati scrivono al prefetto | Negato diritto allo studio no bambini in zona rossa

I comitati di Vanchiglia hanno scritto al prefetto per segnalare il mancato diritto allo studio, evidenziando che i bambini non possono frequentare le scuole in zona rossa. Dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna del 18 dicembre, il quartiere cerca di riprendersi, e con la riapertura delle scuole il 7 gennaio intende superare le difficoltà recenti e ristabilire le normali attività scolastiche.

Il quartiere Vanchiglia, dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto il 18 dicembre, quest'oggi, 7 gennaio, grazie alla riapertura delle scuole, prova a uscire dallo stato di emergenza vissuto nelle ultime settimane. Smontati check-point, recinzioni e barriere, mantenuto il presidio.

Askatasuna, il quartiere al prefetto: "Sconcerto e indignazione per le modalità di sgombero" - Dura lettera firmata da "Le famiglie del quartiere" e dal "Comitato Genitori dell'istituto comprensivo Gino Strada di Torino". rainews.it

«I nostri figli tornano a scuola tra polizia e paura»: dopo lo sgombero di Askatasuna a Torino, la dura lettera delle famiglie di Vanchiglia - Dopo lo sgombero di Askatasuna, i bambini di Vanchiglia tornano a scuola in un quartiere ancora blindato dalle forze dell’ordine. torino.corriere.it

++ Askatasuna: "famiglie di Vanchiglia" minacciano causa allo Stato per "negazione del diritto allo studio" ++ Una lettera indirizzata al prefetto di Torino esprime «sconcerto e ferma indignazione» per lo sgombero del centro sociale Askatasuna del 18 dicembr - facebook.com facebook

