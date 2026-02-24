Esplosione a Prun di Negrar crolla una palazzina

Una fuga di gas ha causato l'esplosione che ha fatto crollare una palazzina a Prun di Negrar nel tardo pomeriggio di oggi. L'incidente ha provocato danni significativi alla struttura e ha costretto alcuni residenti a lasciare immediatamente le loro case. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti. La causa dell'esplosione sarà oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità.

Un'esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, nella frazione collinare di Prun, all'interno del Comune di Negrar di Valpolicella. L’allarme è scattato intorno alle ore 18, dopo che la violenta deflagrazione ha interessato una palazzina in via Sattarine, provocando il crollo della struttura. Secondo le prime informazioni disponibili, l'esplosione avrebbe coinvolto il primo piano dell’immobile, innescando un cedimento. L'edificio si svilupperebbe su tre piani, con un'area mansardata. L’origine dell’esplosione, al momento, non è ancora stata chiarita e restano in corso gli accertamenti per appurare le cause dell’accaduto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

