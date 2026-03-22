Esplosione di gas a Roma | crolla una palazzina a Piana del Sole almeno 2 feriti gravi

Una palazzina a Piana del Sole, a Roma, è crollata a seguito di un’esplosione di gas avvenuta in via Tavagnasco, all’angolo con via Ciglié. L’incidente ha causato almeno due feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La strada è attualmente chiusa al traffico.

AGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, l'esplosione sarebbe dovuta a una condotta del gas. Tre le palazzine coinvolte e una quella crollata. Dalle prime informazioni, almeno due sarebbero i feriti gravi. Settanta persone in strada. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Esplosione di gas a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, almeno 2 feriti gravi Articoli correlati Esplosione di gas a Roma, crolla una palazzina a Piana del SoleAGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Roma, esplosione a Piana del Sole: crolla palazzina, 2 feritiUn’esplosione ha causato il crollo di una palazzina e il danneggiamento di altri due palazzi a Roma, in zona Piana del Sole. Contenuti e approfondimenti su Esplosione di gas a Roma crolla una... Temi più discussi: L'esplosione in via Garibaldi a Catania; Esplosione di una bombola del gas a Tione: incendio in un appartamento, in corso i soccorsi; Trent'anni fa l'incubo della ButanGas, i figli del custode morto nell'esplosione: Papà ci mise in salvo, poi tornò indietro. L'autista del bus ci disse: la vostra casa salta in aria; Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti. Crollano due edifici a Istanbul dopo esplosione per fuga gas: persone sotto macerieA Istanbul un'esplosione di gas naturale nel quartiere centrale di Fatih ha provocato il crollo di due edifici ... fanpage.it Crolla una palazzina a Roma dopo un’esplosione, ci sono feritiUna palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato tre edifici. S ... tg24.sky.it Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato tre edifici. Secondo quanto si apprende, l'esplosione sarebbe dovuta facebook