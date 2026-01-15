Arezzo esplosione in una palazzina di 2 piani | si cercano i feriti tra le macerie

Arezzo è stata colpita da un'esplosione in una palazzina di due piani, che ha causato danni strutturali e un incendio. Le autorità stanno valutando eventuali feriti tra le macerie e stanno intervenendo sul posto per le operazioni di soccorso. La situazione rimane sotto controllo mentre si cercano di chiarire le cause dell'incidente.

Secondo quanto si apprende, sembra che nella palazzina, alta due piani, sia scaturito anche un incendio. A fronte della gravità dell'incidente sembra che sia stato attivato dalla Protezione Civile anche il gruppo maxi emergenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Arezzo, esplosione in una palazzina di 2 piani: si cercano i feriti tra le macerie Leggi anche: Arezzo, crolla casa dopo esplosione: si cercano feriti tra le macerie Leggi anche: Arezzo, crolla una palazzina dopo un’esplosione: feriti sotto le macerie Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crollata una palazzina a Ristradelle. Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: si cercano possibili vittime sotto le macerie - Tutta la zona è stata temporaneamente chiuse per le operazioni di soccorso. fanpage.it

Crolla una palazzina - AREZZO: Secondo le primissime informazioni ci sarebbe stata una esplosione. toscanamedianews.it

Esplosione e crollo in una casa, paura nella frazione: “Ci sono persone ferite” - Un boato improvviso alle porte di Arezzo, nella località Il Matto. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.