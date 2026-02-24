Verona esplosione a Negrar | crolla una palazzina ci sono feriti Si scava sotto le macerie

Un'esplosione in una palazzina di Negrar ha causato il crollo dell'edificio e ferito alcune persone. La deflagrazione si è verificata al primo piano, provocando il crollo totale della struttura. I soccorritori stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Il forte boato è stato udito in tutta la zona, creando scompiglio tra i residenti. Le autorità stanno verificando le cause dell'incidente.

Prima un boato fortissimo, attorno alle 18, sentito in tutta la zona, poi il crollo. C'erano almeno quattro persone quando una palazzina di tre piani di via Sattarine, nella frazione di Prun, a Negrar (Verona) è franata su se stessa. Immediati i soccorsi d tutta la provincia, con vigili del fuoco e sanitari. Mosso anche l'elisoccorso. Una persona è stata salvata subito, altre due - poco dopo - sono state liberate dai detriti e medicate sul posto. Ma una quarta persona è rimasta per molto tempo sotto le macerie. La palazzina di via Sattarine, dove si è verificata l’esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Crolla una palazzina ad Arezzo: ci sono feriti, si scava fra le macerieAd Arezzo, una palazzina di due piani in località Il Matto è crollata nel primo pomeriggio, causando feriti e creando una situazione di emergenza.

Arezzo, crolla una palazzina dopo un’esplosione: feriti sotto le macerieArezzo è stata teatro di un incidente che ha coinvolto una palazzina, crollata a seguito di un’esplosione.

Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: coinvolte diverse persone, si cercano sotto le macerieNEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese. ilgazzettino.it

Verona, esplode una palazzina a Negrar: diverse persone coinvolteUn’esplosione seguita da un crollo ha coinvolto un edificio di tre piani a Prun, frazione di Negrar, nel Veronese. Quattro persone erano presenti al momento dell’incidente: una è stata estratta viva, ... tg24.sky.it

ESPLOSIONE DIRANTE SGOMBERO ABITAZIONE, MUOIONO TRE CATABINIERI E CI SONO DECINE DI FERITI TRA MILITARI, POLIZIOTTI E CIVILI. Che cosa è successo • L’esplosione è avvenuta questa mattina presto in un casolare rurale a Castel d’Az - facebook.com facebook