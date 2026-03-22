Un'esplosione ha colpito diverse palazzine a Piana del Sole, nella periferia ovest di Roma, provocando numerosi feriti gravi e due persone rimaste sotto le macerie. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso e i vigili del fuoco, mentre almeno 70 persone sono state evacuate dalle abitazioni coinvolte. L'incidente si è verificato questa mattina, causando danni ingenti alle strutture.

Domenica di terrore a Piana del Sole nel quadrante sud della Capitale a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo. Dalle prime informazioni due palazzine sarebbero crollate a causa di una potente esplosione. Ci sarebbero due persone ferite in modo grave e ricoverate in ospedale in codice rosso e i vigili del fuoco, arrivati sul posto, stanno soccorrendo altre due persone rimaste sotto le macerie. La potente deflagrazione ha danneggiato anche altri palazzi vicini e circa 70 persone sono state sfollate. Dai primi accertamenti a causare l'esplosione degli edifici in via Tavagnasco, angolo via Cigliè, sarebbe stata una fuga di gas prodotta da una bombola di gpl. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Roma, esplosione coinvolge più palazzine: feriti gravi, due persone sotto le macerie

Articoli correlati

Roma, esplosione coinvolge più palazzine: molti feriti, 70 persone sfollateDomenica di terrore a Piana del Sole nel quadrante sud della Capitale a ridosso della Roma-Fiumicino.

Esplosione a Roma per una fuga di gas. Due feriti gravi, si scava tra le macerieUn'esplosione è avvenuta tra via Ciglié e via Tavagnasco, a Piana del Sole, a Roma.

TERRIBILE ESPLOSIONE A ROMA: COINVOLTE AUTO E PALAZZI, LE FIAMME VISIBILI A KM DI DISTANZA

Altri aggiornamenti su Roma esplosione coinvolge più palazzine...

Temi più discussi: Esplosione e crollo al Parco degli Acquedotti: due morti, indagini sull’ipotesi anarchica (Giancarlo Cavalleri); Sky TG24 Numeri, domande e risposte: dai carburanti alle bollette; Tra i sovversivi di Foligno Cosa è La Faglia il circolo anarchico di Sara Ardizzone morta nell’esplosione.

Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in stradaUn boato fortissimo e il crollo di una palazzina, altre due coinvolte: la violenta esplosione a Piana del Sole, a Roma ... fanpage.it

Piana del Sole, esplodono palazzine vicino Roma: almeno 2 feriti gravi, 70 persone evacuateEsplosione in zona Piana del Sole, a Roma. Paura tra via Tavagnasco e via Ciglie. Al momento risultano coinvolte tre palazzine, di cui una è crollata, e due persone sono rimaste ferite gravemente. Son ... ilmessaggero.it

Esplosione a Piana del Sole alla periferia di Roma, i pompieri scavano sotto le macerie per cercare altre persone facebook

A pochi chilometri da Roma, la Riserva Naturale della Marcigliana conserva un paesaggio che sembra appartenere a un’altra epoca. Oltre 4mila ettari custodiscono uno dei tratti più autentici della campagna romana. Info ow.ly/7OSk50YwUJv #Allascopert x.com