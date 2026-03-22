Esplosione a Roma crollano due palazzine | persone sotto le macerie ci sono feriti gravi

Un’esplosione ha causato il crollo di due palazzine a Piana del Sole, periferia ovest di Roma, provocando il coinvolgimento di persone sotto le macerie e feriti gravi. Secondo le prime valutazioni, l’incidente sarebbe stato causato da una bombola di gas. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno cercando eventuali sopravvissuti tra le macerie.

Esplosione questa mattina 22 marzo a Piana del Sole, quadrante sud di Roma a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo. Tre palazzine sono crollate a causa di una potente deflagrazione, stando alle prime informazioni forse causata da una bombola gpl. Un primo bilancio parla di due feriti in modo grave e ricoverati in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, stanno soccorrendo altre persone coinvolte, rimaste bloccate sotto le macerie. La potente deflagrazione ha danneggiato anche altri palazzi vicini e circa 70 persone sono state sfollate. Dai primi accertamenti a causare l'esplosione degli edifici in via Tavagnasco, angolo via Cigliè, sarebbe stata una fuga di gas prodotta - dicevamo - da una bombola di gpl. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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