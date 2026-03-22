Esplosione a Roma crolla una palazzina a Piana del Sole | coivolti altri edifici ci sono feriti gravi

Una palazzina a Piana del Sole, nel quadrante sud ovest di Roma, è crollata a seguito di un’esplosione. L’incidente ha coinvolto anche altri edifici lungo via Tavagnasco e via Castellinaldo, causando diversi feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno gestendo l’emergenza e verificando la situazione nelle zone interessate.

Paura a Piana del Sole, nel quadrante sud ovest di Roma. Una palazzina è crollata a causa di un’esplosione che ha interessato anche altri edifici, tra via Tavagnasco e via Castellinaldo. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Al momento si registrano diversi feriti gravi e una settantina di persone in strada. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto, anche se al momento l’ipotesi più plausibile – scrivono i media locali – è che l’esplosione sia stata provocata da una fuga di gas. Si tratta comunque di valutazioni preliminari, ancora al vaglio degli investigatori. Secondo alcuni testimoni, nella zona si è udito un forte boato. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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