Esplosione a Roma causa il crollo di una palazzina a Piana del Sole interessati altri edifici | 2 feriti gravi

Un'esplosione in un quartiere di Roma ha provocato il crollo di una palazzina e danneggiato altri tre edifici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, mentre due persone sono rimaste ferite gravemente. La zona è stata evacuata e le operazioni di soccorso sono in corso per verificare eventuali altri rischi legati alla stabilità degli edifici coinvolti.

Una palazzina è crollata a Roma in seguito a un’esplosione nel quartiere Piana del Sole. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuoriuscita di gas e avrebbe interessato altre tre edifici. Al momento il bilancio provvisorio riporterebbe due feriti gravi, mentre circa 70 persone sarebbero scese in strada. L’esplosione a Roma Il disastro sarebbe avvenuto tra via Tavagnasco e via Castellinadlo in zona di Ponte Galeria, nel quadrante Sud Ovest di Roma. Secondo quanto si apprende, l’esplosione sarebbe dovuta a una condotta del gas. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Notizia in aggiornamento.... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Esplosione a Roma causa il crollo di una palazzina a Piana del Sole, interessati altri edifici: 2 feriti gravi Articoli correlati Leggi anche: Esplosione a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole: coivolti altri edifici, ci sono feriti gravi Esplosione di gas a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, almeno 2 feriti graviAGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Una raccolta di contenuti su Esplosione a Roma causa il crollo di... Discussioni sull' argomento Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: morti due anarchici. Costruivano una bomba. È caccia ai complici; Maltempo a Roma: grandinata sul litorale, allagamenti e traffico in tilt. Esplosione di gas a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, almeno 2 feriti graviAGI- Una palazzina è crollata, probabilmente a causa di una esplosione a via Tavagnasco, angolo via Ciglié, a Piana del Sole, a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si appre ... msn.com Roma, esplosione a Piana del Sole, due palazzine coinvolte. Ci sono feriti graviSecondo le prime ricostruzioni la causa potrebbe essere una fuga di gas. Il boato sentito in tutto il quadrante. Sul posto due ambulanze e i vigili del fuoco, una testimone: Si vede una donna a terra ... romatoday.it Esplosione in zona Piana del Sole, a Roma. Paura tra via Tavagnasco e via Ciglie. Al momento risultano coinvolte tre palazzine, di cui una è crollata, e due persone sono rimaste ferite gravemente. Sono circa 70 le persone invece evacuate in strada. Sul posto facebook