Arezzo crolla una palazzina dopo esplosione Tre i feriti due in gravi condizioni

Sono 3 i feriti di cui 2 gravi le vittime del crollo di una palazzina, avvenuto in seguito a un’esplosione, intorno alle 17,20 circa, in località “Il Matto” alle porte di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze. I feriti, secondo quanto riporta Agi, sarebbero una donna in gravi condizioni e un uomo che è stato soccorso ed è stato trasportato anche lui all’ospedale San Donato. Una terza persona, un’altra donna, secondo quanto appreso, sarebbe stata proiettata dall’esplosione all’esterno della palazzina. Le sue condizioni sarebbero gravi ed la stanno portando in ospedale con l’elisoccorso Pegaso. 🔗 Leggi su Open.online

