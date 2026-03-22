Esplosione a Piana del Sole la paura dei residenti | Sembrava una bomba calcinacci volati ovunque

Una coppia di anziani estratta viva dalle macerie è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio. Decine i residenti evacuati: "L’onda d’urto è stata fortissima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Esplosione a Piana del Sole, crolla una palazzina: feriti gravi e sfollati, cosa è successo x.com

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