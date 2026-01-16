Boato fiamme e macerie Casa distrutta dall’esplosione il racconto dei testimoni | Sembrava una bomba

Il 16 gennaio 2026 ad Arezzo, un’esplosione ha causato danni significativi a una abitazione, con testimonianze che descrivono un rumore forte e un incendio esteso. Testimoni e soccorritori hanno raccontato di aver assistito a un evento che ha lasciato macerie e paura tra i residenti. Questo episodio sottolinea l’importanza di interventi tempestivi e di una rete di sicurezza efficace in situazioni di emergenza.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – “Ho sentito un botto, una grande esplosione: sembrava una bomba”. Tra i testimoni del disastro di Ristradelle c’è anche chi ha prestato i primi soccorsi alle persone rimaste coinvolte. “Non ero solo – spiega un ragazzo- dopo il boato siamo venuti in più di uno a vedere cosa stava succedendo e abbiamo tirato fuori un uomo dalle macerie, vicino a un materasso”. Residente a Frassineto, il ragazzo che ha chiamato i soccorsi ed è rimasto accanto ai feriti prima che fossero presi in carico dai sanitari, è proprio un volontario della Croce Bianca. “Stavo tornando verso casa mia a Frassineto, ma ho sentito lo scoppio e sono corso qui. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boato, fiamme e macerie. Casa distrutta dall’esplosione, il racconto dei testimoni: “Sembrava una bomba” Leggi anche: Un boato, poi le macerie. Esplosione nella casa, il bilancio e le condizioni dei feriti Leggi anche: “Sembrava l’inferno”. Crans Montana, il racconto choc di uno dei testimoni presenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Esplosione in una casa ad Arezzo, le fiamme e l'edificio sventrato: tre feriti sotto le macerie; Un boato, poi le macerie. Esplosione nella casa, il bilancio e le cause: “Una bombola del gas”; I preziosi cani dei vigili del fuoco tra le macerie della casa crollata alla ricerca di feriti. Il video; Casa crolla dopo un’esplosione. Tre feriti: una donna ustionata, è grave. Un boato, poi le macerie. Esplosione nella casa, il bilancio e le cause: “Una bombola del gas” - Una donna di circa 80 anni trasferita al centro grandi ustioni, è in gravi condizioni. msn.com

Esplosione in una casa ad Arezzo, le fiamme e l'edificio sventrato: tre feriti sotto le macerie - Attimi di terrore ad Arezzo, nella zona tra Il Matto e Ristradelle, dove un'abitazione è esplosa ed è crollata. msn.com

Esplode casa, tre persone sotto alle macerie - Attimi di paura ad Arezzo nel pomeriggio, quando un’abitazione nella zona tra Il Matto e Ristradelle è esplosa, andando in fiamme e crollando parzialmente. ilfattovesuviano.it

ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 15/01/2026 In Studio MARCO CAPULLI Sommario - Boato nel tardo pomeriggio: crollata abitazione in fiamme nella zona tra le frazioni de Il Matto e Ristradelle. - Sospesi i licenziamenti alla AMOM di Badia Al Pino. Si attende il t - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.