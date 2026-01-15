Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo | tre feriti si cercano possibili dispersi sotto le macerie

Un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina ad Arezzo nel tardo pomeriggio. Al momento si registrano tre feriti e si proseguono le ricerche per individuare eventuali dispersi sotto le macerie. Le autorità stanno intervenendo sul luogo per gestire la situazione e valutare le cause dell’incidente.

