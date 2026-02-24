Esplosione in una palazzina di 3 piani crolla l' intera struttura | coinvolte diverse persone si cercano sotto le macerie

Un’esplosione in una palazzina di tre piani ha causato il crollo totale dell’edificio, coinvolgendo diverse persone sotto le macerie. La causa sembra essere legata a una fuga di gas scoperta poco prima dell’esplosione. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto e stanno lavorando per estrarre i superstiti. La scena rimane caotica mentre si aspettano aggiornamenti sulle persone rimaste intrappolate. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite.

NEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese. La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata, nella frazione di Prun e non a Fane, come inizialmente appreso. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. In quella palazzina risultano risiedere quattro persone, ma ancora non è certo se si trovassero in casa al momento dell'esplosione. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

NEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese.

Esplosione e crollo di una palazzina nel Veronese. ci sono dispersiI sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco sono accorsi a Prun, frazione del comune di Negrar (Verona) per un'esplosione avvenuta in una palazzina. I sanitari sono intervenuti con quattro mezzi di s ... ansa.it

