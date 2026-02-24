verona esplode una palazzina a negrar ci sono feriti

Un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina a Negrar, provocando diversi feriti tra i residenti. L’incidente si è verificato poco dopo le 18 nel quartiere di Prun, dove i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area e soccorrere le persone coinvolte. Le cause dell’esplosione sono ancora da chiarire, ma i soccorritori hanno già avviato le indagini sul caso.

Poco dopo le 18 di oggi i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per l'esplosione di una palazzina a Prun, frazione di Negrar. Ci sono feriti nello scoppio: tre persone sono state estratte vive, si cerca una quarta persona. La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. In quella palazzina risultano risiedere quattro persone, ma ancora non è certo se si trovassero in casa al momento dell'esplosione. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Verona, esplosione a Negrar: crolla una palazzina, ci sono feriti. Si scava sotto le macerieUn'esplosione in una palazzina di Negrar ha causato il crollo dell'edificio e ferito alcune persone.

Esplosione in una palazzina: coinvolte diverse persone e ci sono dei feritiUn'esplosione in una palazzina a Fane ha provocato feriti tra le persone presenti, causata da una fuga di gas.

