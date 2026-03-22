Esonero Spalletti grande delusione in casa Juve | l’annuncio nella notte

Nella notte è stato annunciato l’esonero di Spalletti, provocando grande delusione tra i tifosi della Juve. La squadra ha concluso il match contro il Sassuolo con un pareggio in casa, lasciando insoddisfatti i sostenitori. L’episodio ha suscitato reazioni ufficiali e commenti tra gli addetti ai lavori. La decisione è arrivata dopo il risultato della partita e le conseguenze sulle prossime gare.

Risveglio amarissimo in casa Juve dopo il pareggio interno contro il Sassuolo: ecco cos’è successo nella notte. C’è grande delusione in casa Juve dopo il pari interno contro il Sassuolo: i bianconeri non vanno oltre l’1-1 e falliscono la possibilità di superare il Como e di agguantare almeno momentaneamente il quarto posto in classifica. E sul banco degli imputati finisce, ancora una volta, Luciano Spalletti. Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’allenatore bianconero, infatti, è finito nell’occhio del ciclone per alcune scelte effettuate nel corso del match contro i neroverdi e su X è esplosa la rabbia dei tifosi della Juve che hanno... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esonero Spalletti, grande delusione in casa Juve: l’annuncio nella notte Articoli correlati Esonero Allegri, la pazienza è già finita: annuncio nella notteRisveglio amaro per Max Allegri dopo il pari interno contro il Genoa: il Milan perde punti dall’Inter capolista ed esplode la rabbia dei tifosi. Bremer in campo in Juve Galatasaray? Spalletti esce allo scoperto: l’annuncio nella conferenza stampa di vigiliaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...