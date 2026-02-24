Bremer in campo in Juve Galatasaray? Spalletti esce allo scoperto | l’annuncio nella conferenza stampa di vigilia

Bremer è in campo perché l’allenatore ha deciso di farlo giocare contro il Galatasaray. La motivazione deriva dalla sua condizione fisica migliorata e dalla necessità di rafforzare la difesa. Durante la conferenza stampa di vigilia, l’allenatore ha spiegato che la scelta mira a dare fiducia al giocatore e a migliorare le possibilità di vittoria. La decisione si basa anche sulle recenti prestazioni positive di Bremer in allenamento. La sfida si avvicina e la formazione si compone anche di altri titolari.

Bremer, le ultime novità dall'allenatore bianconero sulla possibile presenza in campo del giocatore per la delicata sfida. La Juventus prosegue la propria marcia verso la delicata gara di Champions League contro il Galatasaray all'interno dell' Allianz Stadium. Dopo aver incassato il pesante 5 a 2 in terra turca durante la partita di andata, i bianconeri sono chiamati a gettare il cuore oltre l'ostacolo nei prossimi 90 minuti per ribaltare l'esito della qualificazione. La tensione è palpabile e l'attesa dei tifosi cresce a dismisura in vista di un incrocio fondamentale per le future ambizioni stagionali della squadra torinese, obbligata a ritrovare compattezza e serenità.